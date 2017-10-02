Генсек НАТО поблагодарил Финляндию за предоставление данных о России

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Брюссель, 2 октября. Финляндия играет особую роль в отношения России и НАТО, заявил генеральный секретарь Североантлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг обратил внимание, что у Финляндии особая роль в отношениях России и военно-политического блока. Он напомнил, что у этой страны самая протяженная граница с Российской Федерацией.

«Хотел бы поблагодарить Финляндию за то, что вы делаете, когда необходимо делиться опытом и анализом по отношениям с Россией, это очень важно для НАТО», — констатировал генсек Североантлантического альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг положительно оценил переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.