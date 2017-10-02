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Сирия новости 2 октября 19.30: нападение боевиков в Дамаске, курды захватили оружие ИГ в Ракке
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    Сирия новости 2 октября 19.30: нападение боевиков в Дамаске, курды захватили оружие ИГ в Ракке

    19:30  2 Октября 2017
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    Курды захватили оружие ИГ в Ракке

    Сирия, 2 октября. Неизвестные боевики напали на полицейский участок в городе Дамаск. 23 местных жителя были высланы из города Аль-Баб в Алеппо за помощь ИГ1. Курды захватили оружие уничтоженных в Ракке террористов ИГ, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: провели боевые вылеты в районе населенных пунктов Аль-Гасания и Садд Аш-Шугур на западе Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись нападению неизвестных боевиков в городе Дамаск; нанесли удары по позициям исламистов в районе Западной Гуты; обстреляли опорные пункты «Нусры»*** к северо-западу от Алеппо.

    «Исламское государство»: оказалось под ударами ВВС Ирака недалеко от города Хавиджа в провинции Киркук в Ираке; подверглось воздушной атаке сирийских ВВС и ВКС РФ на востоке провинции Хомс.

    «Тахрир Аш-Шам»: ведет перестрелки с САА вблизи населенного пункта Талль Бисса к северу от Хомса; подверглась авиаударам ВВС Сирии в районах Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте.

    Курды: ведут бои с ИГ в квартале Аль-Фардос в городе Ракка; захватили оружие террористов ИГ в Ракке.

    Международная коалиция: продолжает оказывать поддержку курдским отрядам в Ракке.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Произошли новые столкновения между сирийскими войсками и отрядами группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман» на северо-востоке Дамаска в районе Восточной Гуты. Twitter-каналы (damv011) и (bint_blade) сообщают о том, что сирийская авиация возобновила боевые вылеты в районах Джобар и Айн-Тарма. О нанесенном исламистам уроне никакой информации не поступало.

    Тем временем на территории Западной Гуты правительственные военные самолеты ударили по укрепленным пунктам радикалов в районе города Бейт Джинн. Об этом сообщает оппозиционный военный источник в сети Telegram (NRVR11).

    Столица снова подверглась нападению радикалов. На этот раз участие в атаке на полицейский участок приняли боевики, базирующиеся к югу от Дамаска. Пока неизвестно, являлись ли нападавшие террористами «Исламского государства» или членами «Ан-Нусры». Однако, по неподтвержденным данным оппозиционного источника, в результате столкновений был убит один из командиров Национальных сил обороны****** (NDF).

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Телеканал Shamna TV сообщает о том, что северо-западнее Алеппо вновь отмечаются вооруженные стычки между войсками Башара Асада и радикалами союзных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Аш-Шам». Правительственные подразделения нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам исламистских организаций недалеко от научно-исследовательского центра.

    В свою очередь, как утверждают оппозиционные источники, элитные отряды «Ан-Нусры» атаковали группу военнослужащих САА в районе завода Кастелло на севере Алеппо и убили 16 из них. Тем не менее данная информация пока официально не была подтверждена.

    Тем временем в северной части региона в городе Аль-Баб 23 местных жителя, подозреваемые в сотрудничестве с «Исламским государством»1, были высланы из города. Большинство из обвиняемых не участвовали в боевых действиях, однако поставляли террористам провизию, передает агентство новостей Nothern Syria Observer.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Telegram-канал (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о перестрелках между исламистами антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА) к северу от Хомса. Согласно данным источника, обстрелам армии САР подверглись укрепрайоны боевиков, базирующихся в окрестностях населенного пункта Талль Бисса.

    Между тем на востоке региона ВКС РФ совместно с сирийскими ВВС наносят предупредительные авиаудары по опорным пунктам «Исламского государства» после недавней попытки нападения террористов. Напомним, атака ИГ восточнее Ас-Сухны была отражена при помощи российских ВКС.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Агентство новостей Smart News Agency передает, что российские военные самолеты возобновили боевые вылеты в западной части региона. Согласно данным военного источника в Twitter (ShahbaPress), воздушной атаке авиации РФ подверглись военные объекты террористического формирования «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** недалеко от населенных пунктов Аль-Гасания и Джиср Аш-Шугур. Напомним, в провинции Идлиб действует зона деэскалации, которая была установлена после переговоров между представителями России, Турции и Ирана в Астане. Однако территории, в районе которых совершают авианалеты ВКС РФ, находятся под контролем коалиции «Тахрир Аш-Шам», на которую режим прекращения огня не распространяется.

    Провинция Ракка

    Карта военных действий — Ракка

    В районе Аль-Фардос в столице региона продолжаются столкновения между террористами «Исламского государства» и Сирийскими демократическими силами**** (SDF), выступающими при поддержке коалиционной авиации, передает местный информационный портал Raqqa 24. Напомним, ранее сообщалось о том, что боевикам удалось проникнуть на территорию квартала в обход курдских отрядов. Одновременно с этим разворачиваются бои недалеко от здания городской больницы. Как передает курдский источник в Twitter (AfarinMamosta), бойцы SDF и Отрядов народной самообороны (YPG) захватили оружие уничтоженных ИГИЛовцев. Сообщается, что в числе приобретенного вооружения — противотанковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и большое количество взрывчатых веществ, ранее принадлежавших боевикам террористической группировки.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Информационное агентство Al Sumaria News сообщает о продолжающихся столкновениях в провинции Киркук. Иракская авиация нанесла авиаудары в районе населенного пункта Ар-Рашад, расположенного недалеко от главного оплота террористической группировки в регионе — города Хавиджа. В результате воздушной атаки была нейтрализована группа снайперов «Исламского государства». Более точные сведения в данный момент выясняются.

    Тем временем в провинции Дияла в районе города Баакуба был обнаружен небольшой склад ИГИЛ1, где террористы хранили самодельные взрывные устройства (СВУ), которые использовались для организации терактов членами подпольных формирований ИГ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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