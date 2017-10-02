Число раненных при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

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Вашингтон, 2 октября. Общее число людей, которые были госпитализированы после стрельбы в Лас-Вегасе, возросло до 406 человек. Такими данными в понедельник поделились сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки.

Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли 50 человек.

BREAKING: Clark County officials estimate 406 people were transported to hospitals and 50 are dead following Las Vegas shooting. — The Associated Press (@AP) October 2, 2017

Напомним, ранее стало известно о том, что председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Лас-Вегасе.