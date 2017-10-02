В США призвали поставить точку в истории с Крымом: Он никогда не вернется на Украину

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Чикаго, 2 октября. Запад никогда не сможет заставить Крым вернуться в состав Украины вопреки воле его жителей, заявил преподаватель на юридическом факультете Чикагского университета Эрик Познер.

Познер объяснил, почему попытки Запада санкциями повлиять на Россию, чтобы Крым вернулся в состав Украины, обречены на провал. Он отметил, что от этих ограничений страдают сами инициаторы, в то время, когда Россия находит новых партнеров.

«Более важной целью для Запада, чем защита прав человека в Крыму, является свертывание права на самоопределение, — заметил автор публикации, размещенной на Slate. — Да, вы все услышали правильно. Нам нравятся не все права человека, и особенно мы недолюбливаем право на самоопределение, хотя оно закреплено в многочисленных договорах».

В качестве другого такого примера он приводит Каталонию, в которой накануне прошел референдум об отделении от Испании.

Познер призывает поставить точку в истории с Крымом. Он напоминает, что в истории США есть немало примеров вторжения во внутренние дела других стран. Он также отмечает, что регион вошел в состав РФ по добровольному решению его жителей.