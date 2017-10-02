Трамп посетит Лас-Вегас, где расстреляли сотни человек у казино

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Вашингтон, 2 октября. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправиться в Лас-Вегас 3 октября, где накануне произошла стрельба, унесшая жизни более 50 человек. Об этом глав Белого дома заявил в ходе официального обращения к гражданам США.

«В среду я отправлюсь в Лас-Вегас, чтобы встретиться с силами правопорядка, с работниками экстренных служб, семьями жертв и пострадавшими», - заявил Трамп.

Напомним, в ночь на 2 октября 64-летний житель Невады по имени Стивен Паддок открыл огонь по посетителям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе. Преступник находился в номере отеля и казино «Мандалай Бэй» на 32 этаже и вел огонь по людям прямо из окна. Погибли не менее 50 человек, еще 406 получили ранения.