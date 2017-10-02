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Полиция нашла спутницу стрелка из Лас-Вегаса
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    Полиция нашла спутницу стрелка из Лас-Вегаса

    19:12  2 Октября 2017
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    Полиция нашла спутницу стрелка из Лас-Вегаса

    Москва, 2 октября. Спутница мужчины, устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, не причастна к преступлению, передает «АиФ».

    Американские правоохранители связались с Мэри Лу Дэнли и заявили, что она вне подозрений. Кроме того, полицейские обнаружили два автомобиля — внедорожник марки Hyunday Tuscon и Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.

    Напомним, минувшей ночью на фестивале кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе 64-летний житель Невады по имени Стивен Паддок открыл огонь по людям из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. По последним данным, жертвами трагедии стали 50 человек. В результате инцидента ранения получили около 400 человек. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое.

     

    Автор: Алексей Громов
    #сша #стрельба #лас-вегас
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