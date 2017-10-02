Полиция нашла спутницу стрелка из Лас-Вегаса

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Москва, 2 октября. Спутница мужчины, устроившего стрельбу на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе, не причастна к преступлению, передает «АиФ».

Американские правоохранители связались с Мэри Лу Дэнли и заявили, что она вне подозрений. Кроме того, полицейские обнаружили два автомобиля — внедорожник марки Hyunday Tuscon и Chrysler Pacifica Touring, которые разыскивались в связи с инцидентом.

Напомним, минувшей ночью на фестивале кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе 64-летний житель Невады по имени Стивен Паддок открыл огонь по людям из окна 32 этажа гостиницы в развлекательном комплексе Мандалай-Бэй. По последним данным, жертвами трагедии стали 50 человек. В результате инцидента ранения получили около 400 человек. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое.