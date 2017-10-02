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Собака покусала детей на детской площадке в Подмосковье
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    Собака покусала детей на детской площадке в Подмосковье

    18:13  2 Октября 2017
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    Собака покусала детей на детской площадке в Подмосковье

    Москва, 2 октября. Собака напала на малолетних детей в подмосковной деревне Рычалово под Истрой. Инцидент произошел прямо на детской площадке.

    «На детской площадке на улице Военная невозможно гулять с детьми! Там живет собака, которая ведет себя агрессивно. Уже одного пятилетнего ребенка она покусала», — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» местную жительницу Анастасию.

    По словам женщины, совсем недавно эта собака накинулась на малыша. К частью, мать успела спасти ребенка от агрессивного животного.

    В территориальном управлении Ермолинского городского округа Истра сообщили, что решают данную проблему, передает «Свободная пресса».

    Тем не менее в ведомстве сообщают, что пока к ним никто с жалобами не обращался.

    Автор: Алексей Громов
    #собака #истра
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