РПЦ прокомментировала заявления Госдепа США о вмешательстве Киева в церковную жизнь

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Москва, 2 октября. Московский патриархат (МП) поддерживает заявления Госдепа Соединенных Штатов Америки о вмешательстве властей Украины в церковную жизнь. Об этом говорится в письме МП на имя государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

Речь идет о докладе государственного департамента о свободе вероисповедания, который был опубликован в конце сентября 2017 года.

«Упоминается как пример вмешательства государства в церковную жизнь обращение депутатов Верховной рады к патриарху Константинопольскому Варфоломею о предоставлении автокефалии «объединенной Украинской Православной Церкви», — отметили представители отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

При этом в МП указали на то, что государственный департамент США не обратил внимания на рассматриваемые в украинском парламенте антицерковные законопроекты.