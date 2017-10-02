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Общество
Главред «Петербургского дневника» получил пост в городском Комитете по печати
Общество
РПЦ прокомментировала заявления Госдепа США о вмешательстве Киева в церковную жизнь
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    РПЦ прокомментировала заявления Госдепа США о вмешательстве Киева в церковную жизнь

    21:43  2 Октября 2017
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    РПЦ прокомментировала заявления Госдепа США о вмешательстве Киева в церковную жизнь

    Москва, 2 октября. Московский патриархат (МП) поддерживает заявления Госдепа Соединенных Штатов Америки о вмешательстве властей Украины в церковную жизнь. Об этом говорится в письме МП на имя государственного секретаря США Рекса Тиллерсона.

    Речь идет о докладе государственного департамента о свободе вероисповедания, который был опубликован в конце сентября 2017 года.

    «Упоминается как пример вмешательства государства в церковную жизнь обращение депутатов Верховной рады к патриарху Константинопольскому Варфоломею о предоставлении автокефалии «объединенной Украинской Православной Церкви», — отметили представители отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

    При этом в МП указали на то, что государственный департамент США не обратил внимания на рассматриваемые в украинском парламенте антицерковные законопроекты.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #рф #церковь
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