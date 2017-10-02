Главные новости 2 октября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 2 октября.

На сбежавшую из России вместе со своим супругом, а заодно и совладельцем «ВИМ-Авиа» Светлану Мурсукаеву было зарегистрировано два предприятия. Сбежавшая из России владелица «ВИМ-Авиа» имела еще два убыточных предприятия.

Украина основательно взялась за патриотическое воспитание населения. Если раньше страдали люди, то теперь и собакам приходится несладко. Мова или смерть: как литературная собака поплатилась за нежелание учить украинский.

Презентованный на днях российский кабриолет «Крым» выйдет на рынок сразу в трех ценовых категориях. Родстер «Крым» будет выпущен в трех ценовых категориях.

Приехавший в Петербург киевлянин рассказал, как на Украине сегодня относятся к русским. Интервью с молодым украинцем опубликовал в соцсетях журналист Георгий Бадян. «Идет дерусификация»: киевлянин рассказал об отношении к русским на Украине.

Аналитик The National Interest Николас Майерс перечислил самое инновационное и современное оружие России. Эксперт из США составил список российского оружия, которого надо бояться.

Более 20 человек стали жертвами стрельбы в центре Лас-Вегаса, еще свыше 100 человек получили ранения, сообщил шериф города. Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе выросло в десять раз.

Число жертв стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе возросло до 50 человек, сообщает Reuters со ссылкой на шерифа города. Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек.

«Смотрю репортажи из Каталонии. Такой подъем национального самосознания, такая тяга к свободе… Кстати, а кто-то видел в кадре Нуланд с печеньками? Я вот нет почему-то. Странно, верно же?» — комментирует Руслан Мармазов события в Каталонии. «Где печеньки Нуланд?»: донецкий журналист о событиях в Каталонии.

САА при поддержке ВКС РФ отбила часть позиций к юго-востоку от Дейр эз-Зора. ИГ1 (запрещено в РФ) начало формирование «спящих ячеек» внутри «Акербатского котла». «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ) готовится к новой серии атак на севере Хамы. Сирия новости 2 октября 07.00: «спящие ячейки» ИГ близ Акербата, САА и ВКС РФ приблизились к Аль-Маядину.

1 Организация запрещена на территории РФ.