Грузинский вратарь умер прямо перед матчем

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Тбилиси, 2 октября. Вратарь грузинского ФК «Зугдиди» Шота Маминашвили скончался прямо перед матчем своей команды в городе Мцхете.

По информации «Свободной прессы», 31-летнему голкиперу стало плохо на разминке перед игрой. Он потерял сознание, после чего был экстренно госпитализирован.

Однако врачам его спасти не удалось. Спортсмен умер в больнице, не приходя в сознание. Причины смерти Маминашвили не сообщаются.

Как стало известно, матч между командами «Зугдиди» и «ВИТ-Джорджия» был отменен из-за произошедшей трагедии.