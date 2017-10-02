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Грузинский вратарь умер прямо перед матчем
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    Грузинский вратарь умер прямо перед матчем

    17:50  2 Октября 2017
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    Грузинский вратарь умер прямо перед матчем

    Тбилиси, 2 октября. Вратарь грузинского ФК «Зугдиди» Шота Маминашвили скончался прямо перед матчем своей команды в городе Мцхете.

    По информации «Свободной прессы», 31-летнему голкиперу стало плохо на разминке перед игрой. Он потерял сознание, после чего был экстренно госпитализирован.

    Однако врачам его спасти не удалось. Спортсмен умер в больнице, не приходя в сознание. Причины смерти Маминашвили не сообщаются.

    Как стало известно, матч между командами «Зугдиди» и «ВИТ-Джорджия» был отменен из-за произошедшей трагедии.

     

    Автор: Алексей Громов
    #футбол #грузия
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