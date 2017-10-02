Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Число раненных при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек
Происшествия
Медведев выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Лас-Вегасе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Медведев выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Лас-Вегасе

    17:48  2 Октября 2017
    33

    Медведев выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Лас-Вегасе

    Москва, 2 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, передает «Свободная Пресса».

    «Это преступление поражает своей жестокостью и цинизмом. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, передают им слова сочувствия и поддержки. Желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

     

    Напомним, минувшей ночью на фестивале кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Стрелявшим оказался 64-летний американец. По последним данным, жертвами стрельбы стали 50 человек. В результате инцидента ранения получили около 400 человек. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #медведев #стрельба #лас-вегас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 747

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106601

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29786

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43977

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25035
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        747
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        504
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        5027
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        278