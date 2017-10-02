Медведев выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Лас-Вегасе

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Москва, 2 октября. Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, передает «Свободная Пресса».

«Это преступление поражает своей жестокостью и цинизмом. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, передают им слова сочувствия и поддержки. Желают скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Медведев на своей странице в Facebook.

Напомним, минувшей ночью на фестивале кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу по толпе с балкона отеля. Стрелявшим оказался 64-летний американец. По последним данным, жертвами стрельбы стали 50 человек. В результате инцидента ранения получили около 400 человек. Состояние 12 пострадавших медики оценивают как критическое.