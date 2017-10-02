Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени

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Москва, 2 октября. Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) провел заседание по вопросу лишения главы Минкультуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук.

Как сообщил эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий на своей странице в социальной сети Facebook, большинство членов ВАК проголосовали «за» лишение Мединского ученой степени. По словам Бабицкого, на заседании присутствовали представители министра — Мягков, Аверьянов, Черняховский.

Однако источник Федерального агентства новостей сообщает, что никаких решений по статусу Владимира Мединского пока принято не было. В данный момент экспертный совет все еще заседает.

Кроме того, по словам сооснователя «Диссернета» Кирилла Михайлова, решение должны будут утвердить президиум ВАК и Министерство образования и науки.

Претензии сообщества «Диссернет» к Мединскому касаются его диссертации на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-VXII веков», которую министр защитил в 2011 году.