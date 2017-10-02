«Хватит требовать от русских извинений»: во Франции призвали Прибалтику оставить Россию в покое

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Париж, 2 октября. Французский публицист Венсан Парлье заступился за Россию, которую страны Прибалтики регулярно обвиняют в ошибках СССР. Он доказал, что эти страны никак нельзя назвать «невинными жертвами».

Парлье обратил внимание, что ряд стран, некогда входящих в состав СССР, регулярно намекают России о неком «должке» за то, что они некогда входили в состав союза.

«То есть, Латвия, Польша и Финляндия не имеют никакого отношения к созданию СССР и являются лишь невинными (а, может, и потенциальными) жертвами с правом на репарации», — уточнил журналист.

Однако он привел целый ряд примеров, которые доказывали, что кровавые приказы в СССР отдавали зачастую не москвичи, а выходцы из Грузии, Украины, Прибалтики.

Так он напомнил о латышских батальонах, которые в начале 20-го века помогли большевикам прийти и закрепиться у власти.

«Когда в начале декабря большевистская власть основала печально известный ЧК, в него вошли немало латышей», — заметил автор статьи.

По данным Парлье, в 1918 году в верхушке ЧК было 50,4% латышей. Для сравнения он отметил, что белорусов, украинцев и русских приходилось всего лишь 25,9%.

«Латыши занимали ключевые посты, в том числе следователей и заместителей следователей», — обратил он внимание.

Публицист приводит пример и из более позднего периода СССР — ГУЛАГа.

«Что касается основного «мучителя» (Дегтярев, латыш) в лагере по прозвищу «главный хирург», он лично расстреливал заключенных», — добавил Парлье.

Он заметил, что в истории множество таких примеров и добавил, что сейчас факты стараются исказить ,чтобы все ошибки приписать России, однако «в белом» никого нет», передает «Иносми.ру» со ссылкой на Agoravox.