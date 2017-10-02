«Хватит требовать от русских извинений»: во Франции призвали Прибалтику оставить Россию в покое
Париж, 2 октября. Французский публицист Венсан Парлье заступился за Россию, которую страны Прибалтики регулярно обвиняют в ошибках СССР. Он доказал, что эти страны никак нельзя назвать «невинными жертвами».
Парлье обратил внимание, что ряд стран, некогда входящих в состав СССР, регулярно намекают России о неком «должке» за то, что они некогда входили в состав союза.
«То есть, Латвия, Польша и Финляндия не имеют никакого отношения к созданию СССР и являются лишь невинными (а, может, и потенциальными) жертвами с правом на репарации», — уточнил журналист.
Однако он привел целый ряд примеров, которые доказывали, что кровавые приказы в СССР отдавали зачастую не москвичи, а выходцы из Грузии, Украины, Прибалтики.
Так он напомнил о латышских батальонах, которые в начале 20-го века помогли большевикам прийти и закрепиться у власти.
«Когда в начале декабря большевистская власть основала печально известный ЧК, в него вошли немало латышей», — заметил автор статьи.
По данным Парлье, в 1918 году в верхушке ЧК было 50,4% латышей. Для сравнения он отметил, что белорусов, украинцев и русских приходилось всего лишь 25,9%.
«Латыши занимали ключевые посты, в том числе следователей и заместителей следователей», — обратил он внимание.
Публицист приводит пример и из более позднего периода СССР — ГУЛАГа.
«Что касается основного «мучителя» (Дегтярев, латыш) в лагере по прозвищу «главный хирург», он лично расстреливал заключенных», — добавил Парлье.
Он заметил, что в истории множество таких примеров и добавил, что сейчас факты стараются исказить ,чтобы все ошибки приписать России, однако «в белом» никого нет», передает «Иносми.ру» со ссылкой на Agoravox.
«Поэтому хватит уже заявлять русским, что они должны извиниться за собственные страдания, если хотят разговаривать с нами! Раз уж Латвия устраивает сегодня парады ветеранов СС с благословения НАТО, чтобы почтить память «сопротивления советским угнетателям», мне, видимо, больше нечего добавить…» — заключил публицист.