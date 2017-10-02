Путин возложил венок к мемориалу «Народная память» в Туркмении

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Ашхабад, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к мемориалу «Народная память» в столице Туркмении.

Речь идет о большом мемориальном комплексе, который был открыт в Ашхабаде в 2014 году. Церемония прошла после завершения переговоров, в которых приняли участие российский лидер и туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин вручит президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского.