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Общество
Путин возложил венок к мемориалу «Народная память» в Туркмении
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    Путин возложил венок к мемориалу «Народная память» в Туркмении

    17:46  2 Октября 2017
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    Путин возложил венок к мемориалу «Народная память» в Туркмении

    Ашхабад, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил венок к мемориалу «Народная память» в столице Туркмении.

    Речь идет о большом мемориальном комплексе, который был открыт в Ашхабаде в 2014 году. Церемония прошла после завершения переговоров, в которых приняли участие российский лидер и туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов.

    Путин возложил венок к мемориалу «Народная память» в Туркмении

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин вручит президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #туркмения
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