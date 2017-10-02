Меладзе впервые рассказал о тайном романе с Брежневой

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Москва, 2 октября. Композитор Константин Меладзе в откровенном интервью рассказал о своих отношениях с певицей Верой Брежневой.

По его словам, роман с участницей «ВИА Гра» он скрывал от жены целых десять лет. При этом он признался, что и подумать не мог, что когда-нибудь вступит в брак с Брежневой.

Их отношения начались еще в 2005 году, тогда у Меладзе и его бывшей супруги уже подрастали дочка и сын, а Брежнева вышла замуж Михаила Кипермана. Когда чувства разгорелись, то остановить не могли ни дети, ни супруги, пишут «Дни.ру».

Кроме того, Меладзе особо отметил, что объективно считает, что Брежнева стала самой успешной из участниц «ВИА Гра». «Не хочу никого обижать, но объективно наибольшего успеха из экс-«виагр» добилась Вера Брежнева. Она реально совершенно поразительный человек, самая красивая и сексуальная. Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился», — уверен он.

