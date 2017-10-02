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Весь мир
На западе Алеппо началась война между боевиками «Ан-Нусры» и «Катаиб ибн Таймии»
Новости Сирии
Сирия: корреспондент ФАН снял на видео последствия контратаки «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы
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    Сирия: корреспондент ФАН снял на видео последствия контратаки «Джебхат ан-Нусры» на севере Хамы

    17:32  2 Октября 2017
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    «Джебхат ан-Нусра»

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на севере провинции Хама недалеко от линии соприкосновения с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ). В прошлом месяце радикалы запустили контрнаступление в этом районе с целью вновь прорваться ближе к административному центру региона. При этом в результате серии атак террористов было ранено и убито большое количество местных жителей. Наш корреспондент прислал в редакцию видеозапись с места событий, на которой запечатлены последствия нападений боевиков.

    Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам»1 и союзных группировок из террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» — «Джейш Аль-Наср» и «Джейш Аль-Изза» — вели массированные обстрелы со стороны долины Вади Эль-Анб, расположенной к югу от Аль-Латамины. С этих позиций ими было выпущено порядка 40 снарядов из РСЗО «Град» и еще по меньшей мере четыре ракеты. Значительная часть ударов пришлась по мирным районам близлежащих поселков. Таким образом, в результате обстрелов «Нусры» с направления Вади Эль-Анб погиб двухлетний ребенок и женщина, десятки людей получили ранения, многие из них сейчас по-прежнему находятся в тяжелом состоянии.

    Позже Сирийская арабская армия (САА) начала вести ответные обстрелы опорных пунктов террористов, и тогда бои также вспыхнули вблизи городов Мурек, Суран, Кафр Зета и в других районах северной Хамы. Стычки, кроме того, отмечались и в соседней провинции Идлиб, где отряд добровольцев из числа местных жителей атаковал опорный пункт «Тахрир аш-Шам», ликвидировав как минимум троих боевиков. Затем на помощь сирийским правительственным войскам пришли российские ВКС, благодаря которым военнослужащие САА смогли, в конце концов, отразить наступление и нанести серьезный урон «Джебхат ан-Нусре» и ее союзникам.

    Карта военных действий — Хама

    Примечательно, что незадолго до этой внезапной серии нападений завершился шестой раунд переговоров в Астане, в ходе которого было подписано соглашение о создании зоны деэскалации в провинции Идлиб, значительную часть которой контролируют боевики «Хайят Тахрир аш-Шам». Однако на крайне радикальную «Ан-Нусру» установленный режим тишины не распространяется. Своим контрнаступлением сирийская «Аль-Каида»1, вдохновляемая некоторыми внешними силами, пыталась расшатать обстановку в регионе и сорвать перемирие. В частности, именно с этой целью, отряды «Тахрир аш-Шам» совершили нападение на взвод российской военной полиции 20 сентября в Идлибе, после чего, однако, получили мощный отпор со стороны ВКС РФ и подразделений Сил специальных операций.

    ВКС РФ

    Однако дестабилизация ситуации в зоне безопасности — все же не главная цель контратаки «Джебхат Фатх аш-Шам». В первую очередь, боевики, получив директивы американских спецслужб, намеревались оттянуть правительственные силы САР и российскую авиацию от Дейр эз-Зора, который имеет ключевое значение для Соединенных Штатов и поддерживаемых ими курдских Отрядов народной самообороны и Сирийских демократических сил (SDF). О том, что операция «Ан-Нусры» на севере Хамы была спланирована представителями спецслужб США, заявляло на прошлой неделе Министерство обороны РФ.   

    При этом ситуация в районе между Идлибом и Хамой по-прежнему остается нестабильной. Все чаще поступают сообщения о том, что «Тахрир аш-Шам» продолжает наращивать боевую мощь с целью проведения новой серии отвлекающих атак.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Аоус Сулайман
    #сша #сирия #хама #вкс рф #саа #дейр эз-зор #идлиб #джебхат ан-нусра #астана #тахрир аш-шам
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