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Политика
Туркмения готова сотрудничать с РФ по вопросам безопасности в Центральной Азии
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    Туркмения готова сотрудничать с РФ по вопросам безопасности в Центральной Азии

    17:28  2 Октября 2017
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    Туркмения готова сотрудничать с РФ по вопросам безопасности в Центральной Азии

    Ашхабад, 2 октября. Туркменская сторона заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросам, связанным с обеспечением безопасности в Центральной Азии. Об этом заявил лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

    «Мы с уважением и пониманием относимся к интересам России в Центральной Азии. Здесь мы всегда готовы к продолжению тесного и системного взаимодействия как к стабилизирующему элементу, придающему устойчивость и сбалансированность в регионе», — подчеркнул политик.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин заинтересован в развитии торговых связей с Туркменией.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #туркмения
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