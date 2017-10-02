Туркмения готова сотрудничать с РФ по вопросам безопасности в Центральной Азии

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Ашхабад, 2 октября. Туркменская сторона заинтересована в сотрудничестве с Россией по вопросам, связанным с обеспечением безопасности в Центральной Азии. Об этом заявил лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, который провел переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

«Мы с уважением и пониманием относимся к интересам России в Центральной Азии. Здесь мы всегда готовы к продолжению тесного и системного взаимодействия как к стабилизирующему элементу, придающему устойчивость и сбалансированность в регионе», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин заинтересован в развитии торговых связей с Туркменией.