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Весь мир
Число раненных при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек
Происшествия
Террористы ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
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    Террористы ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

    17:11  2 Октября 2017  /обновлено: 17:14  02 Октября 2017
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    Террористы ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

    Лас-Вегас, 2 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1) взяла на себя ответственность за стрельбу на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе, сообщает Reuters.

    По последним данным, число жертв стрельбы превысило 50 человек, еще 406 посетителей фестиваля кантри-музыки были доставлены в больницы. Состояние 12 раненых оценивается как тяжелое.

    ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ. 

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #стрельба #лас-вегас
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