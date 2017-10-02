Террористы ИГ взяли на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

В Избранное

Лас-Вегас, 2 октября. Террористическая группировка «Исламское государство»1 (ИГ1) взяла на себя ответственность за стрельбу на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе, сообщает Reuters.

По последним данным, число жертв стрельбы превысило 50 человек, еще 406 посетителей фестиваля кантри-музыки были доставлены в больницы. Состояние 12 раненых оценивается как тяжелое.

ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.