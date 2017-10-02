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Общество
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ДНР: украинские силовики возобновили обстрелы Донецка и Горловки
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    ДНР: украинские силовики возобновили обстрелы Донецка и Горловки

    22:09  2 Октября 2017
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    ДНР: украинские силовики возобновили обстрелы Донецка и Горловки

    Донецк, 2 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили более 120 мин и снарядов по территории Донецкой народной республики. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

    Под ударами ВСУ оказался Петровский район Донецка, а также окраины населенных пунктов Крутая Балка, Яковлевка, Васильевка, Спартак, Докучаевск и Ясное. На юге ДНР украинские силовики выпустили 37 мин и снарядов по прилегающим районам населенных пунктов Ленинское, Октябрь, Безыменное и Коминтерново. Кроме того, под огнем артиллерии ВСУ попали окраины Горловки и Ясиноватой.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что власти Украины изобретают «все новые уловки» для того, чтобы не выполнять минские соглашения по урегулированию конфликта в Донбассе, передает «Газета.ру».

     

     

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк #горловка
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