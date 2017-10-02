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Политика
США потратили триллионы долларов на военные операции за 16 лет
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    США потратили триллионы долларов на военные операции за 16 лет

    17:05  2 Октября 2017
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    США потратили триллионы долларов на военные операции за 16 лет

    Вашингтон, 2 октября. Эксперты исследовательской организации National Priorities Project подсчитали стоимость военных операций США на Ближнем Востоке. С 2001 года расходы Пентагона составили 1,7 триллионов долларов.

    В материале, опубликованном на сайте NPP, уточняется, что деньги из госбюджета были потрачены на военные кампании в Афганистане, Ираке и ряде других государств, а также операцию против террористов ИГ1 (запрещена в России) в Сирии.

    Данные об американских расходах на войны представлены в виде нескольких электронных табло. На них в режиме реального времени можно видеть, сколько средств затрачивается Пентагоном с 2001 года, в частности на военные операции в Афганистане, Ираке и против ИГ. 

    Только на афганскую кампанию власти потратили уже более 785 млрд долларов. В Ираке с марта 2003 года было израсходовано почти 821 млрд долларов, а на операцию против ИГ в Сирии – 17 млрд долларов. 

    Сотрудники организации подчеркивают, что при анализе учитывались только официальные данные Пентагона, не беря в расчет данные, которые военные не придавали широкой огласке, а именно засекреченное финансирование операций ЦРУ и других спецслужб. Не учитывались также и деньги, которые пойдут на выплаты компенсаций родственникам погибших военных, ремонт военной техники и помощь ветеранам боевых действий. 

    Однако, как отмечает ТАСС, все эти пункты учли аналитики Университета Брауна, заявив, что общая сумма военных затрат Штатов составляет почти 5 триллионов долларов. 

    Напомним, на 2018 год министерству обороны страны сенат США выделил около 700 млрд долларов. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #афганистан #ирак #ближний восток #траты #военные кампании
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