США потратили триллионы долларов на военные операции за 16 лет

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Вашингтон, 2 октября. Эксперты исследовательской организации National Priorities Project подсчитали стоимость военных операций США на Ближнем Востоке. С 2001 года расходы Пентагона составили 1,7 триллионов долларов.

В материале, опубликованном на сайте NPP, уточняется, что деньги из госбюджета были потрачены на военные кампании в Афганистане, Ираке и ряде других государств, а также операцию против террористов ИГ1 (запрещена в России) в Сирии.

Данные об американских расходах на войны представлены в виде нескольких электронных табло. На них в режиме реального времени можно видеть, сколько средств затрачивается Пентагоном с 2001 года, в частности на военные операции в Афганистане, Ираке и против ИГ.

Только на афганскую кампанию власти потратили уже более 785 млрд долларов. В Ираке с марта 2003 года было израсходовано почти 821 млрд долларов, а на операцию против ИГ в Сирии – 17 млрд долларов.

Сотрудники организации подчеркивают, что при анализе учитывались только официальные данные Пентагона, не беря в расчет данные, которые военные не придавали широкой огласке, а именно засекреченное финансирование операций ЦРУ и других спецслужб. Не учитывались также и деньги, которые пойдут на выплаты компенсаций родственникам погибших военных, ремонт военной техники и помощь ветеранам боевых действий.

Однако, как отмечает ТАСС, все эти пункты учли аналитики Университета Брауна, заявив, что общая сумма военных затрат Штатов составляет почти 5 триллионов долларов.

Напомним, на 2018 год министерству обороны страны сенат США выделил около 700 млрд долларов.

1 Организация запрещена на территории РФ.