ДНР: восемь жителей пострадали с начала «школьного перемирия» в Донбассе

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Донецк, 2 октября. Восемь мирных жителей Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ с момента вступления в силу «школьного перемирия». Об этом заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Он напомнил, что договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе вступила в силу 25 августа в преддверии нового учебного года, однако украинская сторона продолжает нарушать перемирие.

«Несмотря на взятые обязательства, украинская сторона продолжает обстреливать населенные пункты ДНР. По официальным данным с начала перемирия ранения получили восемь мирных жителей», – отметил Якубов.

По его словам, шестеро из них получили ранения в результате артиллерийских ударов ВСУ по окраинам Донецка. Кроме того, с начала сентября из-за обстрелов ВСУ были повреждены почти 60 жилых домов.

Стоит отметить, что неделю назад наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Докучаевске попал под обстрел со стороны ВСУ, передает «Газета.ру».