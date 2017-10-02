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ДНР: восемь жителей пострадали с начала «школьного перемирия» в Донбассе
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    ДНР: восемь жителей пострадали с начала «школьного перемирия» в Донбассе

    22:07  2 Октября 2017
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    ДНР: восемь жителей пострадали с начала «школьного перемирия» в Донбассе

    Донецк, 2 октября. Восемь мирных жителей Донецкой народной республики получили ранения в результате обстрелов со стороны ВСУ с момента вступления в силу «школьного перемирия». Об этом заявил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

    Он напомнил, что договоренность о режиме прекращения огня в Донбассе вступила в силу 25 августа в преддверии нового учебного года, однако украинская сторона продолжает нарушать перемирие.

    «Несмотря на взятые обязательства, украинская сторона продолжает обстреливать населенные пункты ДНР. По официальным данным с начала перемирия ранения получили восемь мирных жителей», – отметил Якубов.

    По его словам, шестеро из них получили ранения в результате артиллерийских ударов ВСУ по окраинам Донецка. Кроме того, с начала сентября из-за обстрелов ВСУ были повреждены почти 60 жилых домов.

    Стоит отметить, что неделю назад наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Докучаевске попал под обстрел со стороны ВСУ, передает «Газета.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк #сцкк
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