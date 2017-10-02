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Украина
За Иловайск пусть сначала ответят: Геращенко вступил в перепалку с волонтером ВСУ
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    За Иловайск пусть сначала ответят: Геращенко вступил в перепалку с волонтером ВСУ

    18:28  2 Октября 2017
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    За Иловайск пусть сначала ответят: Геращенко вступил в перепалку с волонтером ВСУ

    Киев, 2 октября. Украинский адвокат, правозащитница и блогер Татьяна Монтян высмеяла перепалку народного депутата Антона Геращенко с волонтером ВСУ в соцсетях.

    Утром в понедельник Геращенко объявил об экстренном заявлении главы МВД Украины Арсена Авакова для послов Израиля, США и стран Евросоюза.

    «Не знаете, как теперь поправить свою репутацию на международной арене после демарша против НГШ воюющей страны ради своих бизнес-шкурняков?» — прокомментировал заявление в Facebook волонтер Роман Доник.

    В ответ Геращенко припомнил, как глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко «безнаказанно и халатно» допустил взрыв четверых военных складов. «Зачем ты вообще реагируешь на этого прихвостня? За Иловайск пусть сначала ответят», — вмешался в спор третий участник.

    Диалог разместила на своей странице Монтян. «Девочки, не ссорьтесь!» — высмеяла она участников дискуссии.

    Напомним, потери в боях с ВС ДНР под Иловайском стали для ВСУ одними из самых многочисленных с начала вооруженного конфликта в Донбассе.

    За Иловайск пусть сначала ответят: Геращенко вступил в перепалку с волонтером ВСУ

    Читайте биографию Арсена Авакова на сайте «Свободная пресса».

    Автор: Катерина Михайлиди
    #аваков #геращенко #монтян #доник
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