За Иловайск пусть сначала ответят: Геращенко вступил в перепалку с волонтером ВСУ

В Избранное

Киев, 2 октября. Украинский адвокат, правозащитница и блогер Татьяна Монтян высмеяла перепалку народного депутата Антона Геращенко с волонтером ВСУ в соцсетях.

Утром в понедельник Геращенко объявил об экстренном заявлении главы МВД Украины Арсена Авакова для послов Израиля, США и стран Евросоюза.

«Не знаете, как теперь поправить свою репутацию на международной арене после демарша против НГШ воюющей страны ради своих бизнес-шкурняков?» — прокомментировал заявление в Facebook волонтер Роман Доник.

В ответ Геращенко припомнил, как глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко «безнаказанно и халатно» допустил взрыв четверых военных складов. «Зачем ты вообще реагируешь на этого прихвостня? За Иловайск пусть сначала ответят», — вмешался в спор третий участник.

Диалог разместила на своей странице Монтян. «Девочки, не ссорьтесь!» — высмеяла она участников дискуссии.

Напомним, потери в боях с ВС ДНР под Иловайском стали для ВСУ одними из самых многочисленных с начала вооруженного конфликта в Донбассе.

Читайте биографию Арсена Авакова на сайте «Свободная пресса».