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Киев, 2 октября. В столице Украины прошла акция «Идем пешком по дороге, по которой шли они» - шествие в память убитых в Бабьем Яру евреев, цыган и военнопленных. Убийства совершались сотрудниками т.н. вспомогательной полиции, членами националистических украинских организаций ОУН-УПА1, однако участники памятной акции не осмелились сказать об этом в ходе шествия и на памятных мероприятиях, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Небольшая колонна из 70 человек прошла по улице Сагайдачного от станции метро «Поштова площадь» до Контрактовой площади. Колонна шла молча, участники шествия жизнерадостно улыбались, по ходу движения звучала веселая музыка из акустических колонок уличных музыкантов.

«Бабий Яр — это не далекая история, не чужая и только еврейская трагедия, это часть истории украинского города. И это шествие свидетельство того, что Бабий Яр — боль, которая объединяет сознание всех киевлян и становится особенно актуальной сегодня», — отмечалось на странице акции в Facebook.

Финал шествия был у памятника Григорию Сковороде, где участники акции провели короткий митинг памяти – зажигали свечи и выступали с речами. Ни один выступающий не называл виновных в убийстве более чем 100 тысяч человек (по другим данным – свыше 300 тысяч), убитых из ксенофобских мотивов.

«Эта ужасная трагедия стала возможна потому, что кто-то был равнодушным. Если мы перестанем быть равнодушными то это будет наилучшим, наилучшей гарантией того, что такая трагедия больше никогда не повторится», - заявил с трибуны один из организаторов акции, член религиозной общины Юрий Лифансе.

Остальные выступающие также ограничились аналогичными банальностями. На прямые вопросы корреспондента ФАН о том, известно ли им, представители каких организаций убивали мирных жителей Киева, участники акции отвечать отказались.

Юрий Лифансе на этот же вопрос ответил необычайно уклончиво:

«Мы убеждены, что трагедия Бабьего Яра стала возможной потому, что было слишком много равнодушных людей. Потому что точно инициатором этого были нацисты, но также было много людей по всей Европе, не только в Украине, которые не сказали своего твердого «нет», чтобы даже не рисковать своей жизнью. И Шоа, Холокост стал проявлением самого низкого уровня человечности. Слава богу, есть праведники мира, которые рискуя своей жизнью, спасали жизни других людей. Также как и сегодня на фронте есть люди, которые рискуют своей жизнью, чтобы спасти невинных».

Причем тут т.н. Восточный фронт, где сегодня ВСУ и украинские националисты убивают мирных жителей Донбасса за то, что те называют себя русскими, активист также не смог ответить.

Лишь один участник акции, женщина, попросившая не снимать ее на видео, признала, что в современном Киеве нельзя прямо указать на убийц Бабьего Яра.

«Вы здесь не получите ответов. Будет только наивная пацифистская проповедь. И позиция здесь у всех такая же наивная, пацифистская – ничего конкретно не вспоминать, чтобы не обострять ситуацию. Тут все говорят о прощении и примирении. Я считаю, что это какие-то неправильные евреи, потому что настоящие евреи до сих пор отлавливают нацистов и судят их. А вот эти пацифисты как раз обречены на повторение трагедии», - заявила эта женщина, сообщив о себе лишь то, что она еврейка и повторив запрет на съемку из соображений безопасности.

Напомним, боевики УПА1 во время Второй мировой войны совершали массовые убийства мирных жителей Волыни, Полесья и Восточной Галиции, тесно сотрудничали с нацистами, выполняя их поручения по уничтожению партизан и мирных жителей. ОУН, лидером которой являлся Степан Бандера, существовала во время Второй мировой войны. Боевики ОУН осуществляли акции устрашения и массовые убийства мирного населения неукраинского происхождения. В России обе эти организации признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории страны, а на Украине нацисты получают социальные пособия и героизируются.

1 Организация запрещена на территории РФ.