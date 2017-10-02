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В Якутии ответили депутату Рады на предложение помочь «отделиться от России»
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    В Якутии ответили депутату Рады на предложение помочь «отделиться от России»

    17:42  2 Октября 2017
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    В Якутии ответили депутату Рады на предложение помочь «отделиться от России»

    Киев, 2 октября. Народный депутат Украины от партии «Народный фронт» Андрей Левус предложил «помощь» жителям Якутии в случае, если те захотят выйти из состава России. 

    На своей странице в Facebook чиновник также написал, что в настоящее время главное для Киева — объединение Запада против Москвы, передает «Свободная пресса».

    Стоит отметить, что неоднозначное заявление Левуса было негативно воспринято как жителями Якутии, так и самими украинцами. На странице депутата в Facebook многие оставили нелестные комментарии по этому поводу.

    Так, в Якутии на заявление депутата Рады отреагировали достаточно жестко.

    «Жду тебя в Якутии, приезжай со своими «интербригадами». Тайга большая, Лена глубокая», — прокомментировал заявление украинского политика Сергей Таубер.

    «Собаки лают, а караван идет», — отметил пользователь соцсети под ником Ivan Kourtch.

    «Силлогизмы, софизмы и, как следствие, демагогия?» — выразил мнение Olf Krasov.

    «А Европа нам на что? Только собственный украинский интерес, — написал житель Украины Семен Салатенко. — Европа, что требует распродажи наших земель, одновременно забыв другие будапештские меморандумы — нам не союзник. Так, временный попутчик. Только Большая Соборная Независимая Украина, от Сяна до Кавказа, сверхдержава…А не вторая Румыния или Болгария».

    Добавим, что вопрос территориальной целостности России регулярно поднимается украинскими политиками. При этом согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.

    Напомним, ранее власти Крыма объяснили разницу между референдумом в Каталонии и на полуострове.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #якутия
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