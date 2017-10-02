Россияне ответили на злорадные комментарии украинцев по поводу Крымского моста

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Москва, 2 октября. Укладка асфальта началась на автомобильной части моста в Крым. Видео работ появилось в сети и вызвало одобрительные отклики у россиян, которые высоко оценили качество асфальтового покрытия на строящейся переправе.

«Строители уложили верхний слой асфальтобетона на пилотном участке Крымского моста на острове Тузла», — говорится в подписи к видео.

При этом украинцы возмутились успехом российских строителей, позлорадствовав над ним и заявив, что видео якобы является «ложью российских СМИ». На едкие комментарии россияне ответили с иронией.

По мнению россиян, асфальтовое покрытие Крымского моста прослужит много лет. «Как же асфальт и дорога на Керченском мосту не будет качественная, когда асфальт укладывают на капитальную бетонную плиту, в которой арматура, все залито бетоном, пройдено вибратором для бетона, — комментируют пользователи. — Под машинами ему сто лет ничего не будет». «Если и ехать в Крым, то по мосту», — пишут в комментариях к видео.

По данным Росавтодора, технология укладки асфальта отрабатывается на пилотном участке на острове Тузла. Утром 1 октября работы были выполнены на участке длиной 600 метров.