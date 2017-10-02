Мужчина в розовом халате насмешил жителей Кургана

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Курган, 2 октября. Жители Кургана решили отправиться в магазин в домашней одежде. При этом, один из мужчин был одет в кокетливый розовый халатик с бантами.

Фотографии с двумя молодыми людьми в социальной сети разместил один из очевидцев необычного инцидента, пишет Ura.Ru.

«Когда алкомаркет в твоем доме», — прокомментировал пользователь фотографии.

Как добавляют пользователи, инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Звездный».

Некоторым фото с мужчиной в халате даже показалось забавным.