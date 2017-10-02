Закрытие генконсульства РФ осложнило посольству выяснение данных о пострадавших в Лас-Вегасе

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Сан-Франциско, 2 октября. Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско осложнило посольству выяснение информации о возможных пострадавших россиянах во время массового расстрела на фестивале в Лас-Вегасе, сообщили в пресс-службе дипмиссии в Facebook.

В посольстве России подчеркнули, что на данный момент не располагают информацией о пострадавших россиянах во время стрельбы в Лас-Вегасе.

«Запросили у американских властей через Госдеп соответствующую информацию, — пояснили ситуацию российские дипломаты. — Взаимодействие на месте осложняется тем, что недавним их решением ликвидировано Генконсульство в Сан-Франциско, в консульский округ которого входил штат Невада».

В российском посольстве выразили слова соболезнования родственникам и близким погибших в этой трагедии.

Ранее стрельба во время концерта кантри-музыки в Лас-Вегасе была названа самой кровавой в истории США.