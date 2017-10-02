Закрытие генконсульства РФ осложнило посольству выяснение данных о пострадавших в Лас-Вегасе
Сан-Франциско, 2 октября. Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско осложнило посольству выяснение информации о возможных пострадавших россиянах во время массового расстрела на фестивале в Лас-Вегасе, сообщили в пресс-службе дипмиссии в Facebook.
В посольстве России подчеркнули, что на данный момент не располагают информацией о пострадавших россиянах во время стрельбы в Лас-Вегасе.
«Запросили у американских властей через Госдеп соответствующую информацию, — пояснили ситуацию российские дипломаты. — Взаимодействие на месте осложняется тем, что недавним их решением ликвидировано Генконсульство в Сан-Франциско, в консульский округ которого входил штат Невада».
В российском посольстве выразили слова соболезнования родственникам и близким погибших в этой трагедии.
Ранее стрельба во время концерта кантри-музыки в Лас-Вегасе была названа самой кровавой в истории США.
Sending Prayers for all in Las Vegas to protect and keep all safe pic.twitter.com/luHbPAR9UI— Alia Bhatt (@aliaa008) October 2, 2017