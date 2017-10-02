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Украина
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Закрытие генконсульства РФ осложнило посольству выяснение данных о пострадавших в Лас-Вегасе
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    Закрытие генконсульства РФ осложнило посольству выяснение данных о пострадавших в Лас-Вегасе

    16:53  2 Октября 2017
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    Закрытие генконсульства РФ осложнило посольству выяснение данных о пострадавших в Лас-Вегасе

    Сан-Франциско, 2 октября. Закрытие генконсульства РФ в Сан-Франциско осложнило посольству выяснение информации о возможных пострадавших россиянах во время массового расстрела на фестивале в Лас-Вегасе, сообщили в пресс-службе дипмиссии в Facebook.

    В посольстве России подчеркнули, что на данный момент не располагают информацией о пострадавших россиянах во время стрельбы в Лас-Вегасе.

    «Запросили у американских властей через Госдеп соответствующую информацию, — пояснили ситуацию российские дипломаты. — Взаимодействие на месте осложняется тем, что недавним их решением ликвидировано Генконсульство в Сан-Франциско, в консульский округ которого входил штат Невада».

    В российском посольстве выразили слова соболезнования родственникам и близким погибших в этой трагедии.

    Ранее стрельба во время концерта кантри-музыки в Лас-Вегасе была названа самой кровавой в истории США.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сша #россияне #стрельба #пострадавшие #лас-вегас #генконсульство
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