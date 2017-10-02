Власти Крыма объяснили разницу между референдумом в Каталонии и на полуострове

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Симферополь, 2 октября. Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов объяснил разницу между референдумами на полуострове и в Каталонии. Главное отличие, как подчеркнул политик, состоит в том, что крымский референдум был необходим для обеспечения безопасности жителей автономной республики.

Он особо подчеркнул, что голосование в Крыму в отличие от каталонского прошло без столкновений. Его провели «мирно, без единого выстрела», напомнил политик.

«Крымский референдум проводился, в том числе, исходя из соображений безопасности крымчан. Поэтому было принято решение объявить независимость и войти в состав Российской Федерации. В этом разница», — заявил Ильясов в комментарии РИА Новости.

Кроме того, он указал и на то, что у полуострова было больше оснований, чтобы отделиться. Крым, по его словам, «еще уходил от возможного уничтожения и серьезных военных конфликтов, трагедии», которые могли ждать его население в составе Украины.

Столкновений на полуострове не было, благодаря тому, что удалось избежать вмешательства в голосование киевских властей, добавил Ильясов.