Опубликовано фото совершившего самоподрыв на границе с Украиной бандита

В Избранное

Курск, 2 октября. Фото с места перестрелки вооруженных диверсантов с российскими пограничниками в Курской области появилось в Сети.

На кадрах можно видеть последствия самоподрыва одного из злоумышленников. Снимки опубликовал телеканал РЕН ТВ.

(18+) Бандит, подорвал себя во время перестрелки с пограничниками под Курском — больше фото: https://t.co/VR3C4elGsj pic.twitter.com/cAfI3k59Tn — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 2, 2017

По данным ФСБ РФ, преступники пытались прорваться из России на Украину. Российские пограничники обнаружили их при патрулировании территории вблизи деревни Теткино. При попытке выяснить причины их нахождения здесь, злоумышленники оказали ожесточенное сопротивление, открыв огонь по сотрудникам погранслужбы. Завязалась перестрелка.

В результате один из пограничников получил смертельное ранение. Один преступник был задержан, а второй совершил самоподрыв.