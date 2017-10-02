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Украина
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Политика
Испания поблагодарила Россию за позицию по референдуму в Каталонии
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    Испания поблагодарила Россию за позицию по референдуму в Каталонии

    16:36  2 Октября 2017
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    Испания поблагодарила Россию за позицию по референдуму в Каталонии

    Москва, 2 октября. Посольство Испании в России поблагодарило российское министерство иностранных дел за позицию по вопросу, связанному с референдумом о независимости Каталонии. Об этом сообщили в понедельник представители испанской дипломатической миссии.

    «Благодарим МИД Российской Федерации за позицию относительно незаконного референдума в Каталонии. Мы продолжим информировать российские власти и СМИ о позиции властей Испании», — указано в заявлении.

    Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на то, что ситуация в Каталонии является внутренним делом испанской стороны.

    Автор: Алексей Громов
    #рф #испания
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