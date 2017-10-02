Испания поблагодарила Россию за позицию по референдуму в Каталонии

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Москва, 2 октября. Посольство Испании в России поблагодарило российское министерство иностранных дел за позицию по вопросу, связанному с референдумом о независимости Каталонии. Об этом сообщили в понедельник представители испанской дипломатической миссии.

«Благодарим МИД Российской Федерации за позицию относительно незаконного референдума в Каталонии. Мы продолжим информировать российские власти и СМИ о позиции властей Испании», — указано в заявлении.

Agradecemos posición @mae_rusia sobre referéndum ilegal Cataluña y seguiremos informando a Gob. y medios rusos sobre postura Gobierno España — España en Rusia (@EmbEspRusia) October 2, 2017

Напомним, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на то, что ситуация в Каталонии является внутренним делом испанской стороны.