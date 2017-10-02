Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру
Общество
Роспотребнадзор назвал имена министров, которые привились от гриппа
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Роспотребнадзор назвал имена министров, которые привились от гриппа

    16:49  2 Октября 2017
    54

    Роспотребнадзор назвал имена министров, которые привились от гриппа

    Москва, 2 октября. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов уже сделали прививки от гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

    Отмечается, что Роспотребнадзор также привил заместителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрея Приданкина и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

    В ведомстве добавили, что вакцинация прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

    В Роспотребнадзоре подчеркнули, что период с сентября по ноябрь является оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа.

    Сергей Донской

    Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Российской Федерации надеется избежать сезонной эпидемии гриппа в 2017-2018 годах. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #грипп #роспотребнадзор #прививка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 106568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29781

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43964

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25007

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        9407
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        423
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        4213
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        248
        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        ФСБ пресекла деятельность религиозной экстремистской организации в Крыму

        7:54   2 Октября 2017
        588