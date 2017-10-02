Роспотребнадзор назвал имена министров, которые привились от гриппа

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Москва, 2 октября. Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов уже сделали прививки от гриппа, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Отмечается, что Роспотребнадзор также привил заместителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрея Приданкина и руководителя Федерального агентства по делам национальностей Игоря Баринова.

В ведомстве добавили, что вакцинация прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что период с сентября по ноябрь является оптимальным временем проведения вакцинации против гриппа.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Российской Федерации надеется избежать сезонной эпидемии гриппа в 2017-2018 годах.