Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Число раненных при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек
Весь мир
Дейр эз-Зор: ВВС США атаковали жилые кварталы города Абу-Кемаль, есть жертвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: ВВС США атаковали жилые кварталы города Абу-Кемаль, есть жертвы

    18:10  2 Октября 2017
    84

    Дейр эз-Зор: ВВС США атаковали жилые кварталы города Абу-Кемаль, есть жертвы

    Абу-Кемаль, 2 октября. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по жилым кварталам города на юго-востоке Дейр эз-Зора.

    Арабские СМИ сообщают со ссылкой на местные источники, что американские военные летчики нанесли ракетно-бомбовый удар по населенному пункту Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор. Взрывы произошли около мечети Аль-Шафея и на площади Аль-Месрия, погибли пятеро мирных жителей.

    Отмечается, что еще один авианалет произошел в поселении Бакрас Фокани на востоке провинции Дейр эз-Зор. В результате удара погибли семь человек. Источник сообщает, что среди жертв американских летчиков есть женщины и дети.

    Дейр эз-Зор: ВВС США атаковали жилые кварталы города Абу-Кемаль, есть жертвы

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #ввс сша #абу-кемаль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 776

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106602

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29786

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43979

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25035
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        776
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        506
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        5041
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        278