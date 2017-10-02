Дейр эз-Зор: ВВС США атаковали жилые кварталы города Абу-Кемаль, есть жертвы

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Абу-Кемаль, 2 октября. Авиация международной коалиции во главе с США нанесла удар по жилым кварталам города на юго-востоке Дейр эз-Зора.

Арабские СМИ сообщают со ссылкой на местные источники, что американские военные летчики нанесли ракетно-бомбовый удар по населенному пункту Абу-Кемаль провинции Дейр эз-Зор. Взрывы произошли около мечети Аль-Шафея и на площади Аль-Месрия, погибли пятеро мирных жителей.

Отмечается, что еще один авианалет произошел в поселении Бакрас Фокани на востоке провинции Дейр эз-Зор. В результате удара погибли семь человек. Источник сообщает, что среди жертв американских летчиков есть женщины и дети.