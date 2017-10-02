Эрнст предложил Дудю работу на Первом канале

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Москва, 2 октября. Популярный среди молодежи влогер Юрий Дудь получил предложение о сотрудничестве от генерального директора Первого канала Константина Эрнста, передает в телеграм-канале «Методичка».

По слухам, Дудь якобы уже получил предложение о работе на Первом канале, передает в телеграм-канале «Методичка». Молодой человек прославился благодаря своему каналу на YouTube, где у него выходит шоу «Вдудь». Влогер берет интервью у известных личностей.

Стоит отметить, что точно в таком же формате работает и известный телеведущий Владимир Познер.

«Популярный влогер Юрий Дудь может заменить телеведущего Владимира Познера на Первом канале», — пишет Ura.Ru.

Как отмечают источники, Дудь еще не дал ответ на предложение. Ранее он приходил в гости на передачу к Ивану Урганту и в беседе с ведущим вечернего шоу отметил, что ему поступали предложения от различных телеканалов, но его не устраивала заработная плата.

Ранее Эрнст вошел в рейтинг топ-500 самых влиятельных медиаперсон мира по версии журнала Variety.