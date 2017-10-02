Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру
Весь мир
Эрнст предложил Дудю работу на Первом канале
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эрнст предложил Дудю работу на Первом канале

    16:29  2 Октября 2017
    53

    Эрнст предложил Дудю работу на Первом канале

    Москва, 2 октября. Популярный среди молодежи влогер Юрий Дудь получил предложение о сотрудничестве от генерального директора Первого канала Константина Эрнста, передает в телеграм-канале «Методичка».

    По слухам, Дудь якобы уже получил предложение о работе на Первом канале, передает в телеграм-канале «Методичка». Молодой человек прославился благодаря своему каналу на YouTube, где у него выходит шоу «Вдудь». Влогер берет интервью у известных личностей.

    Стоит отметить, что точно в таком же формате работает и известный телеведущий Владимир Познер.

    «Популярный влогер Юрий Дудь может заменить телеведущего Владимира Познера на Первом канале», — пишет Ura.Ru.

    Эрнст предложил Дудю работу на Первом канале

    Как отмечают источники, Дудь еще не дал ответ на предложение. Ранее он приходил в гости на передачу к Ивану Урганту и в беседе с ведущим вечернего шоу отметил, что ему поступали предложения от различных телеканалов, но его не устраивала заработная плата.

    Ранее Эрнст вошел в рейтинг топ-500 самых влиятельных медиаперсон мира по версии журнала Variety.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #первый канал #познер #эрнст #ургант #дудь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 59

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29781

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43965

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25008
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        59
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        429
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        4257
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        249