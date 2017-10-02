Пятеро полицейских и около десяти мирных жителей погибли при взрыве в Дамаске

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Дамаск, 2 октября. В результате взрыва боевиков-смертников в столице Сирии погибло 15 человек, количество жертв растет.

Местные источники сообщают, что количество жертв теракта в Дамаске возросло до 15 человек, среди погибших пятеро полицейских. Взрыв произошел в центральном квартале города Аль Мидан около полицейского отделения.

Два боевика активировали пояса смертников, после чего был взорван автомобиль.

По данным источника количество жертв теракта может возрасти, большое количество людей получили серьезные ранения. На данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.