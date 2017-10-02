Россия вошла в топ-10 популярных туристических направлений у жителей Китая

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Москва, 2 октября. Россия вошла в топ-10 зарубежных туристических направлений, которые пользуются популярностью у жителей Китая в рамках осенней «Золотой недели». Такими данными поделились представители Ассоциации туроператоров России.

Речь идет об отпускном периоде, который приходится на празднование Дня образования Китайской Народной Республики. Как передает издание «Вечерняя Москва», в список также попали Таиланд, Япония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Филиппины и Австралия.

Ранее Газета.Ru сообщила о том, что Санкт-Петербург получил награду World Travel Awards в номинации «Лучшее европейское городское направление-2017».