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Украина
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Общество
Россия вошла в топ-10 популярных туристических направлений у жителей Китая
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    Россия вошла в топ-10 популярных туристических направлений у жителей Китая

    16:21  2 Октября 2017
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    Россия вошла в топ-10 популярных туристических направлений у жителей Китая

    Москва, 2 октября. Россия вошла в топ-10 зарубежных туристических направлений, которые пользуются популярностью у жителей Китая в рамках осенней «Золотой недели». Такими данными поделились представители Ассоциации туроператоров России.

    Речь идет об отпускном периоде, который приходится на празднование Дня образования Китайской Народной Республики. Как передает издание «Вечерняя Москва», в список также попали Таиланд, Япония, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Вьетнам, Малайзия, Индонезия, Филиппины и Австралия.

    Ранее Газета.Ru сообщила о том, что Санкт-Петербург получил награду World Travel Awards в номинации «Лучшее европейское городское направление-2017».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #китай
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