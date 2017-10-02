Массовый расстрел в Лас-Вегасе стал самым кровавым в истории США
Лас-Вегас, 2 октября. Массовый расстрел на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе назван самым кровавым в истории США.
По последним данным, количество жертв массового расстрела в Лас-Вегасе достигло 50 человек. Кроме того, госпитализированы более 400 человек.
По данным правоохранительных органов, огонь открыл 64-летний гражданин США Стивен Пэддок. Из автомата от выпустил несколько обойм по людям, слушавшим музыку внизу.
Произошедшее затмило по степени ужаса прошлогоднюю стрельбу в ночном клубе Орландо, когда террорист убил 49 человек. Трагедию в Лас-Вегасе назвали самой кровавой стрельбой в истории США.
????????????????Pray for #LasVegas ????????????????50 innocents shot dead & 200 injured! Insane Inhuman Barbaric https://t.co/nvjVynyMtF… pic.twitter.com/VwbjVjVyBL— Vishal Sudarshanwar (@Vishal_Sud) October 2, 2017
Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки возле казино «Мандалэй Бэй».