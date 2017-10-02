Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру
Происшествия
Массовый расстрел в Лас-Вегасе стал самым кровавым в истории США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Массовый расстрел в Лас-Вегасе стал самым кровавым в истории США

    16:00  2 Октября 2017  /обновлено: 16:00  02 Октября 2017
    389

    Массовый расстрел в Лас-Вегасе стал самым кровавым в истории США

    Лас-Вегас, 2 октября. Массовый расстрел на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе назван самым кровавым в истории США.

    По последним данным, количество жертв массового расстрела в Лас-Вегасе достигло 50 человек. Кроме того, госпитализированы более 400 человек.

    По данным правоохранительных органов, огонь открыл 64-летний гражданин США Стивен Пэддок. Из автомата от выпустил несколько обойм по людям, слушавшим музыку внизу.

    Произошедшее затмило по степени ужаса прошлогоднюю стрельбу в ночном клубе Орландо, когда террорист убил 49 человек. Трагедию в Лас-Вегасе назвали самой кровавой стрельбой в истории США.

    Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки возле казино «Мандалэй Бэй».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #стрельба #концерт #лас-вегас
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 59

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106568

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29781

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        43965

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25008
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00   2 Октября 2017
        59
        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        Песков рассказал, как в Кремле относятся к референдуму в Каталонии

        14:03   2 Октября 2017
        429
        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        Число жертв стрельбы на фестивале Лас-Вегасе выросло до 50 человек

        13:45   2 Октября 2017
        4257
        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        Нобелевскую премию по медицине присудили американцам за «клеточные часы»

        12:48   2 Октября 2017
        249