Массовый расстрел в Лас-Вегасе стал самым кровавым в истории США

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Лас-Вегас, 2 октября. Массовый расстрел на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе назван самым кровавым в истории США.

По последним данным, количество жертв массового расстрела в Лас-Вегасе достигло 50 человек. Кроме того, госпитализированы более 400 человек.

По данным правоохранительных органов, огонь открыл 64-летний гражданин США Стивен Пэддок. Из автомата от выпустил несколько обойм по людям, слушавшим музыку внизу.

Произошедшее затмило по степени ужаса прошлогоднюю стрельбу в ночном клубе Орландо, когда террорист убил 49 человек. Трагедию в Лас-Вегасе назвали самой кровавой стрельбой в истории США.

Ранее сообщалось, что неизвестные открыли огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки возле казино «Мандалэй Бэй».