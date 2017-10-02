Скрывший гражданство США петербургский полицейский получил два года колонии

В Избранное

Санкт-Петербург, 2 октября. Экс-полицейский Сергей Кулаков решением Василеостровского районного суда Петербурга приговорен к двум годам колонии и штрафу в 10 тыс. рублей за превышение полномочий, а также сокрытие гражданства США при возвращении на службу в РФ.

Во время работы в полиции Куланов склонил потерпевшую к участию в оперативном эксперименте, после чего ее привлекли к уголовной ответственности.

В 2004 году уроженец Петербурга получил американское гражданство и несколько лет служил десантником в армии США. В 2009 году он вернулся в Россию и вновь устроился на работу в полицию.

Напомним, ранее Приморский краевой суд оставил бывшего заместителя главы УМВД Приморского края Илью Шамратова в СИЗО до конца года.



