Уникальный случай: «Крым» Пиманова стал лидером российского проката

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Фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым» возглавил российский прокат, собрав за минувшие выходные более 161 миллиона рублей. Об этом сообщает аналитический портал Kinobusiness.

В российском прокате «Крым» обошел такие картины как «Кингсмен: Золотое кольцо», который за уик-энд собрал 151 миллион (593 миллиона за две недели показа) и «Лего Ниндзяго фильм» с 48 миллионами рублей, собранными за выходные (153 миллиона за две недели). Четвертую строчку рейтинга Kinobusiness занимает фильм ужасов «Оно» 43,8 миллиона. Замыкает пятерку триллер «Наемник», собравший почти 40 миллионов рублей.

Успех «Крыма» во многом стал возможен благодаря тому, что творческая группа Алексея Пиманова не ставила перед собой цель заработать, а пыталась реалистично и правдиво передать происходившие в 2014 году события.

«Уникальный случай, мне фильм понравился. Сразу видно, что режиссер Пиманов вложил в него душу и заставил до глубины души сопереживать героям. Картина получилась красочной и, что немаловажно, со смыслом. Хорошее музыкальное сопровождение. Больше всего меня поразили удивительные красоты крымских пейзажей, мне кажется, что в таких местах можно снять еще много шедевров», — пишет рецензию на фильм пользователь портала Afisha с ником Tanya.

«Пожалуй, один из лучших фильмов описывающих события 2014 года. Смотрится на одном дыхании и заслуга в этом не только в отлично подобранных актерах, а в первую очередь сюжета, основанного на реальных событиях. Фильм раскрывает всю полноту событий, ощущений и переживаний крымчан в то непростое для них время. Некоторые сцены просто не укладываются в голове. Но как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», — вторит ей Игорь Левченко.

Другие же пользователи отмечают, что картина показывает ужасную трагедию разделения людей, которые на протяжении многих лет были связаны единой страной и общей историей.

«Фильм посвящен солдатам, украинским и российским военным, которые не стали стрелять в Крыму. И заканчивается фильм болью, связанной с тем, что у каждого осталась своя война, она не закончилась и все от этого страдают», — пишет пользователь Алексей Копцев.

Сам режиссер утверждает, что сценаристы самого начала старались уйти от политики.

«Наше кино не про то, что на Майдане — плохие, а в Крыму — хорошие. Главная задача рекламной кампании — донести до зрителя, что это не плакат, не агитка. Это трогательная, щемящая человеческая история. Это кино про то, как русские офицеры, настоящие мужики встали на защиту мирных людей и не дали их убить».

То же самое подчеркнул и народный артист СССР Иосиф Кобзон, который назвал фильм правдивым и хорошим.

«Я очень рад, что эта информация пошла в народ. Пусть народ даст оценку этому фильму, и тому, что происходит сейчас в Крыму. Сейчас там идет период «строительства». Это всегда так, когда «строится дом». Я очень рад, что инициатива выпустить фильм пошла от комитета по культуре Госдумы», — заявил Кобзон.

«Крым» снимался на основе реальных событий, поэтому картина содержит несколько сцен, которые буквально воссоздают уже исторические эпизоды с неизвестными до этого подробностями.

«Исторические события весны проведения референдума. Фильм однозначно привлекателен именно недостатком информации. Как жили люди, что происходило, в какое время, какие лозунги были, динамика. Очень интересно поглядеть на реакцию местного населения, военных, простого народа», — пишет на сайте Afisha россиянин Станислав, при этом он утверждает, что жители России уже устали видеть на экранах кинотеатров только плохое.

К слову, 28 сентября во время традиционного брифинга с журналистами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала посмотреть фильм «Крым» на Украине. По ее мнению, это поспособствует тому, чтобы у местных жителей наступило «прозрение».

«Чтобы не забывать, к чему приводит тотальное игнорирование прав на культурную идентичность, посоветовала бы киевским чиновникам посмотреть фильм «Крым». В Киеве забыли о событиях, которые произошли всего три года назад», — подчеркнула Захарова.

По мнению самого Алексея Пиманова, сборы за уик-энд — это «очень хороший старт», а россияне, которым уже довелось посмотреть картину, сделают ей отличное «сарафанное радио». И действительно, большинство пользователей ресурса ivi.ru остались довольны после просмотра.

«Я сама из Севастополя, но сейчас живу и учусь в другом городе. Все основные факты событий Крымского весны соблюдены. […] Весь фильм рыдала, вспоминая атмосферу города и сами эти события тогда, весной 2014. Потрясающий фильм, пойду еще не один раз». «Лично меня фильм цепанул. Вроде как обычная любовная история, но с учётом разворачивающихся событий, она приобретает особый смысл. Эти события ведь реально происходили всего несколько лет назад! А уж как ощущение угрозы передано — это нет слов». «Посмотрела с удовольствием! Классный фильм! Всем рекомендую». «Могу сказать, что сюжет не затертый, все по чесноку как было, так и показали. Актеры молодые не особо известные, но играют хорошо. Пейзажи красивые, снято очень качественно. […]Хороший фильм, с удовольствие по телевизору пересмотрю еще раз».

Кстати, среди желающих сходить в кино на фильм Пиманова есть и его старые друзья.

«Я пока еще не посмотрел фильм, но собираюсь сходить. Алексею Пиманову уже сейчас желаю самых больших успехов в прокате. Он был в свое время моим первым продюсером, когда мы делали передачу с Александром Гордоном на канале, тогда он назывался ОРТ. С этого момента мы с Алексеем и дружим»,— заявил корреспонденту Федерального агентства новостей российский журналист, шоумен и теле- радиоведущий Владимир Соловьев.

Напомним, премьерный показ картины состоялся 27 сентября в Кремле. 25 сентября картину посмотрели на предпремьерном показе в Симферополе и Севастополе. На полуострове «Крым» вызвал настоящий фурор, после завершения просмотра, во время титров, жители в едином порыве поднялись со своих мест чтобы поблагодарить Алексея Пиманова искренними овациями.