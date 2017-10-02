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Украина
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Происшествия
Более 400 человек госпитализированы после стрельбы в центре Лас-Вегаса
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    Более 400 человек госпитализированы после стрельбы в центре Лас-Вегаса

    15:44  2 Октября 2017  /обновлено: 15:47  02 Октября 2017
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    Более 400 человек госпитализированы после стрельбы в центре Лас-Вегаса

    Лас-Вегас, 2 октября. Более четырех сотен человек получили ранения и были доставлены в больницы в результате стрельбы на музыкальном фестивале в центре американского города Лас-Вегас (штат Невада).

    По данным полиции города, сейчас число госпитализированных составляет 406 человек, уточняет Reuters. Состояние 12 из них врачи оценивают как критическое. 

    Ранее стало известно, что число жертв стрельбы превысило 50 человек.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #стрельба #лас-вегас
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