Заботит ли Сирия россиян: как граждане оценивают итоги двухлетней операции ВКС РФ против ИГ

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Как российская общественность относится к сирийскому конфликту и действиям ВКС РФ на территории арабской республики? Ответ на этот вопрос неоднократно давали многочисленные американские и европейские издания, резюмируя, что наше общество, якобы охваченное исламофобией и боязнью мигрантов, не слишком беспокоится о войне, которая разворачивается где-то далеко за пределами их страны. Федеральное агентство новостей (ФАН) попыталось самостоятельно разобраться в этом вопросе.

Кампании российских ВКС в Сирии несколько дней назад — 30 сентября — исполнилось два года. За это время наша боевая авиация смогла нанести огромный урон боевикам «Исламского государства»1, «Джебхат Фатх аш-Шам»1 (деятельность организаций запрещена в РФ) и других террористических группировок. Однако как данную операцию оценивают российские граждане? Понимают ли они необходимость этой антитеррористической кампании? Ответить на эти вопросы ФАН помог заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, в большинстве своем россияне осознают важность действий ВКС РФ в Сирии и необходимость уничтожения одной из главных угроз 21-го века — террористических группировок. Кроме того, большая часть населения нашей страны поддерживает и гуманитарную деятельность России, направленную на поддержку сирийского народа.

«В целом в нашем обществе, несомненно, есть понимание правильности действий нашей авиационной группы в Сирии по ликвидации террористов. Согласно данным наших последних исследований, которые еще не были опубликованы, российская общественность, а особенно наша молодежь, осознает, что с терроризмом должно бороться, прежде всего, государство и хорошо подготовленные специальные структуры. Большинство россиян довольно позитивно характеризуют и поддерживают действия нашего правительства и президента по уничтожению боевиков «Исламского государства» и других подобных группировок».

Надо понимать, что работа ВКС РФ в Сирии направлена даже не столько на ликвидацию прямой угрозы в лице ИГ1 в арабской республике, сколько на уничтожение потенциальной угрозы распространения «Исламского государства» по территориям других стран, и прежде всего — самой России. По словам эксперта, его мнение о том, что в нашем обществе есть понимание важности и необходимости действий российской авиации в САР, основывалось не только на данных последних опросов, но и на ряде косвенных признаков.

«По сведениям ВЦИОМ, 53% опрошенных россиян поддерживают продолжение операции ВКС РФ в Сирии. Если как-то интерпретировать эти данные, то нужно сказать, что это довольно высокий процент. Нужно учитывать, что также есть доля сомневающихся людей, которые не смогли четко выразить мнение по этой теме. Таким образом, получается, что 53% — это довольно убедительная цифра».

Что касается косвенных факторов, указывающих на позитивное отношение большинства россиян к антитеррористической кампании РФ в Сирии, то к ним, в первую очередь, относятся результаты последних выборов в Государственную Думу.

«Голосование проходило в условиях сильного внешнего давления, однако его итоги показали, что люди смогли сплотиться вокруг официальной линии нашего президента и партии «Единая Россия». При этом надо отметить, что почти все партии поддерживают деятельность Москвы, направленную на оказание помощи сирийскому народу — как военной, так и гуманитарной».

Кроме того, кампания ВКС РФ помогла многим россиянам почувствовать себя более защищенными. Как подчеркивает Андрей Кошкин, значительно большее количество людей теперь считают себя в безопасности, находясь под защитой наших вооруженных сил.

«Опросы о том, насколько россияне уверены в надежности армии РФ, также косвенно указывают на отношения граждан к сирийской операции. Согласно данным этого исследования, более 70% респондентов убеждены, что наши вооруженные силы смогут их защитить в случае опасности. Таким образом, по ряду таких суждений и, конечно, сведениям ВЦИОМ я могу сделать вывод, что в целом российская общественность довольно оптимистично и позитивно оценивает действия наших ВКС и видит необходимость ведения масштабной антитеррористической операции в Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.