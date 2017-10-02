Задержанные в Подмосковье боевики ИГ готовились взорвать в толпе бомбы с гвоздями

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Москва, 2 октября. Задержанные в Подмосковье боевики ИГ1 (организация запрещена в России) рассказали, как планировали взрывать начиненные гвоздями бомбы.

На видео спецоперации, обнародованной ранее ФСБ РФ, задержанные члены законспирированной ячейки ИГ признались, что изъятые в ходе обысков самодельные взрывные устройства принадлежат им.

Напомним, по данным источника ФАН, двое задержанных экстремистов оказались братьями из Дагестана. Старшему из них 22 года, младшему – 20 лет. Оба работали сторожами на стройке нового ЖК на севере Москвы.

Один из задержанных рассказал, что бомбы они собирали в свободное от работы время и хранили в бытовке на территории строящегося объекта.



1 Организация запрещена на территории РФ.