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Украина
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Задержанные в Подмосковье боевики ИГ готовились взорвать в толпе бомбы с гвоздями
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    Задержанные в Подмосковье боевики ИГ готовились взорвать в толпе бомбы с гвоздями

    15:35  2 Октября 2017
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    Задержанные в Подмосковье боевики ИГ готовились взорвать в толпе бомбы с гвоздями

    Москва, 2 октября. Задержанные в Подмосковье боевики ИГ1 (организация запрещена в России) рассказали, как планировали взрывать начиненные гвоздями бомбы. 

    На видео спецоперации, обнародованной ранее ФСБ РФ, задержанные члены законспирированной ячейки ИГ признались, что изъятые в ходе обысков самодельные взрывные устройства принадлежат им.

    Напомним, по данным источника ФАН, двое задержанных экстремистов оказались братьями из Дагестана. Старшему из них 22 года, младшему – 20 лет.  Оба работали сторожами на стройке нового ЖК на севере Москвы.  

    Один из задержанных рассказал, что бомбы они собирали в свободное от работы время и хранили в бытовке на территории строящегося объекта. 
     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #фсб #боевики #бомбы
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