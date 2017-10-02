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Украина
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Путин проведет заседание, посвященное подготовке к ЧМ-2018
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    Путин проведет заседание, посвященное подготовке к ЧМ-2018

    15:36  2 Октября 2017
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    Путин проведет заседание, посвященное подготовке к ЧМ-2018

    Москва, 2 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 3 октября провести заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Об этом сообщили в понедельник представители Кремля.

    «Участники заседания подведут итоги проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и обсудят план подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года», — указано в заявлении.

    Согласно предварительным данным, доклады подготовят министр спорта РФ Павел Колобков и гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

    Путин проведет заседание, посвященное подготовке к ЧМ-2018

    Напомним, ранее заместитель председателя российского правительства России Аркадий Дворкович рассказал о том, что на ЧМ-2018 года РФ может показать свои беспилотные автомобили.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #чм-2018
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