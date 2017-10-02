Желание зачистить территорию: политолог озвучил скрытые мотивы ВСУ в Донбассе

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Вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что вооруженные миротворческие силы смогут участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе только после того, как стороны прекратят систематические артиллерийские обстрелы.

«Не было ни одного случая, когда миротворцы вошли на территорию, где еще не установлен мир. Поэтому ключевой вопрос — это установление постоянного мира в Донбассе», — сказала Геращенко.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Ирина Геращенко является приближенной украинского президента Петра Порошенко, поэтому ее заявление может декларировать не только ее личное видение конфликта.

«Что касается сути самой проблемы, мы видим замкнутый круг. Огонь не прекратится ровно до тех пор, пока там находятся украинские войска. До тех пор военной поддержки миссии ОБСЕ не будет. Украинская сторона может делать заявления о необходимости деэскалации конфликта, но у меня складывается впечатление, что это лишь видимая часть их позиции. Что касается реальности, если бы Киев считал, что конфликт нужно прекратить, он бы уже давно отвел войска с границ с народными республиками, где в настоящий момент стоит существенная по европейским меркам армия», — полагает политический аналитик.

Владимир Брутер напомнил, что ВСУ не наступают на ДНР и ЛНР, при этом военные силы народных республик также не продвигаются вперед с целью нападения на противника.

«По сути, украинская армия бездействует. Понятно, что она будет периодически совершать артиллерийские залпы хотя бы ради развлечения, либо для того, чтобы «отжать» часть нейтральной территорий», — объясняет собеседник ФАН.

Брутер говорит, что официальный Киев не знает, как себя вести в ситуации, когда за введение миротворческого контингента высказались все заинтересованные стороны, в том числе и Россия. Отвод войск повлечет за собой серьезные имиджевые потери для Украины: как только ВСУ отойдут от линии соприкосновения, это будет означать автоматическое признание Петром Порошенко своего поражения.

«Поэтому он никогда не отведет войска», — заключает политолог.

Брутер допустил, что заявление Геращенко было сделано намеренно, чтобы создать определенный информационный фон, а также для того, чтобы напомнить мировой общественности, что Украина желает видеть вооруженных миротворцев на российско-украинской границе. Ирина Геращенко таким образом еще раз подчеркнула, что Киев не намерен согласовывать с ЛДНР точки размещения миротворческого контингента.

«Квинтэссенция украинской позиции будет дублироваться из раза в раз: «Мы хотим зачистить эту территорию», — резюмировал Брутер.

22 сентября Геращенко заявила, что московский сценарий урегулирования конфликта на юго-востоке Украины неэффективен. Парламентарий сказала, что «миссия по охране миссии» не сможет снизить градус напряжения, поэтому миротворцы должны действовать в соответствии с указаниями Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин также выступает за введение миротворческого контингента в зону конфликта. Глава государства считает, что точки размещения «голубых касок» должны быть согласованы со всеми участниками юго-восточного конфликта, в том числе с представителями Луганска и Донецка.