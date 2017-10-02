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Новости Сирии
Сирия: мощный взрыв прогремел на юге Дамаска
Новости Сирии
Сирия: мощный взрыв прогремел на юге Дамаска
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    Сирия: мощный взрыв прогремел на юге Дамаска

    15:29  2 Октября 2017
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    Сирия: мощный взрыв прогремел на юге Дамаска

    Дамаск, 2 октября. Мощный взрыв прогремел сегодня днем в одном из районов на юге сирийской столицы Дамаска. По словам очевидцев, произошло даже два взрыва.

    По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник, который привел заполненную взрывчаткой машину к полицейскому участку в районе аль-Мидан. Террорист забежал внутрь отделения полиции, после чего подорвал себя и припаркованную снаружи машину.

    На данный момент информационные агентства не располагают информацией о количестве пострадавших в результате двойного взрыва. 

    Автор: Валентин Меликов
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