Сирия: мощный взрыв прогремел на юге Дамаска

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Дамаск, 2 октября. Мощный взрыв прогремел сегодня днем в одном из районов на юге сирийской столицы Дамаска. По словам очевидцев, произошло даже два взрыва.

По словам очевидцев, взрыв устроил террорист-смертник, который привел заполненную взрывчаткой машину к полицейскому участку в районе аль-Мидан. Террорист забежал внутрь отделения полиции, после чего подорвал себя и припаркованную снаружи машину.

На данный момент информационные агентства не располагают информацией о количестве пострадавших в результате двойного взрыва.