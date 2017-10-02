Стали известны новые подробности авиаудара ВВС США по позициям «Хезболлы» в Сирии

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Хомс, 2 октября. Американский беспилотник атаковал позиции «Хезболлы» на востоке провинции Хомс.

Местные источники в Сирии сообщили, что позиции ливанского движения «Хезболла» были атакованы американским ударным беспилотным летательным аппаратов в восточной части провинции Хомс.

В результате авиационного удара 8 бойцов погибли, еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Источник отмечает, что боевики террористических группировок не имеют на вооружении ударных беспилотников. Подразделения «Хезболлы» могли атаковать ВВС Израиля, но в провинции Хомс они не действуют, израильские дроны и самолеты появляются в небе Сирии в районе Голанских высот. Ударный БПЛА, считают эксперты, принадлежит ВВС международной коалиции во главе с США.