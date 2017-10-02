Дно найдено: Киев «высушил» Днепр при попытке устроить водную блокаду Крыма

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Киев, 2 октября. Украинские защитники природы в панике — в реке Днепр катастрофически упал уровень воды. Буквально за несколько дней главная река страны обмелела.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, открывается тревожная картина. На одном из снимков берег центрального пляжа «обнажился» сразу на несколько метров.

«Такое вот — «Аральское» море — ушло от катера. Не приведи Господь — уйдет и из Запорожья», — пишет ряд украинских пользователей в социальных сетях.

«Днепр катастрофически обмелел. Таки дно найдено!», — иронично добавляют другие.

Отметим, что рекордно низкий уровень воды также заметили в реке Конка, притоке Днепра. Все это грозит Днепру не только потерей рыбы и массовым браконьерством, но и размножением паразитов и вредных микроорганизмов, способных спровоцировать ряд инфекционных болезней.

Напомним, что весной 2017 года Киев принял решение перекрыть оросительные каналы, по которым вода из Днепра поступала на остров Крым для местных аграриев. Однако подобная «водная блокада» ударила в первую очередь по самой Украине. Главная украинская река начала «лиманизироваться» — только в киевской акватории Днепра возникло 56 мелей. Сами украинцы подтверждают, что обмеление Днепра началось с решения Киева «заблокировать» доступ к реке для Крыма.

Днепр обмелел ...

Даже вода из Днепра сбежала - не надо было перекрывать Крымский канал - природа умеет мстить pic.twitter.com/KJkz2nskkS — ollga k. (@k_ollga) September 23, 2017

Днепр катастрофически обмелел. Таки дно найдено! pic.twitter.com/2Lwf9EvVi7 — Олег Молчанов (@Molchanov_OV) September 23, 2017

Представители Гидрометцентра тем временем уверяют, что обмеление Днепра — это вполне естественное явление, период конца половодья до осеннего паводка, который обычно длится от 10 до 30 дней.