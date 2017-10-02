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Экономика
Путин примет участие в пленарном заседании международного форума по энергетике
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    Путин примет участие в пленарном заседании международного форума по энергетике

    20:00  2 Октября 2017
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    Путин примет участие в пленарном заседании международного форума по энергетике

    Москва, 2 октября. В среду, 4 октября президент Российской Федерации Владимир Путин будет участвовать в пленарном заседании международного форума по энергосбережению и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» (РЭН). 

    В программе форума сказано, что в заседании также примут участие генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднан Амин, генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Сейед Мохаммад Хуссейн Адели, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

    Отметим, что целью мероприятия является поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, обсуждение актуальной мировой энергетической повестки.

    Ранее Владимир Путин прибыл в Ашхабад для проведения переговоров с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин
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