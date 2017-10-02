Пограничник погиб в перестрелке с экстремистами, проникшими в РФ с Украины — ФСБ
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Курск, 2 октября. ФСБ РФ сообщила о гибели пограничника при перестрелке с экстремистами, попытавшимися нелегально проникнуть в Россию с Украины. Проникновение злоумышленников произошло вблизи деревни Теткино в Курской области.
«Один нападавший задержан, второй взорвал себя», — уточнили в ведомстве.
Вооруженная группа мужчин открыла огонь по пограничникам, когда те попытались выяснить, каким образом они оказались на патрулируемой ими территории, уточняет РИА Новости.