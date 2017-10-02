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Пограничник погиб в перестрелке с экстремистами, проникшими в РФ с Украины — ФСБ
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    Пограничник погиб в перестрелке с экстремистами, проникшими в РФ с Украины — ФСБ

    15:12  2 Октября 2017  /обновлено: 15:21  02 Октября 2017
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    Пограничник погиб в перестрелке с экстремистами, проникшими в РФ с Украины — ФСБ

    Курск, 2 октября. ФСБ РФ сообщила о гибели пограничника при перестрелке с экстремистами, попытавшимися нелегально проникнуть в Россию с Украины. Проникновение злоумышленников произошло вблизи деревни Теткино в Курской области.

    «Один нападавший задержан, второй взорвал себя», — уточнили в ведомстве.

    Вооруженная группа мужчин открыла огонь по пограничникам, когда те попытались выяснить, каким образом они оказались на патрулируемой ими территории, уточняет РИА Новости.

    Автор: Алексей Громов
    #фсб #пограничники #перестрелка #курская область
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