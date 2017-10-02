Сирия: Асад встретился с делегацией бизнесменов из России

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Дамаск, 2 октября. Президент Сирии Башар Асад приветствовал в Дамаске делегацию российских бизнесменов, прибывшую в САР для переговоров. Во главе российской делегации — замминистра энергетики России Кирилл Молодцов, а во встрече участвовали также генеральный секретарь сирийского кабмина, замглавы МИД Сирии и посол России в Дамаске Александр Кинщак.

В ходе встречи с сирийским президентом представители российского бизнеса обсудили с Асадом развитие экономических связей и двусторонних отношений между РФ и Сирией. Особый интерес у сторон вызывают перспективы развития сирийской нефтегазовой отрасли, а также возможности российских компаний в развитии сирийской транспортной системы и фармацевтического производства.