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Настоящая человеческая трагедия: журналистка заступилась за «Крым»
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    Настоящая человеческая трагедия: журналистка заступилась за «Крым»

    15:27  2 Октября 2017  /обновлено: 15:27  02 Октября 2017
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    Настоящая человеческая трагедия: журналистка заступилась за «Крым»

    Москва, 2 октября. Зрители похвалили фильм режиссера Алексея Пиманова «Крым» не только за захватывающие виды в кадре, но и сюжет, который правдиво раскрывал события 2014 года.

    Мнения в Сети разделились относительно фильма «Крым». Единственное, что не вызвало критики ни у кого — захватывающие виды полуострова. Некоторые зрители назвали картину «очередным дном расеянства», другие же отметили, что она демонстрирует перед глазами зрителей «настоящую человеческую трагедию».

    «Трагедия, настоящая человеческая, где одни люди умирают за свободу, другие пытаются их остановить и горят заживо. Кто прав?» — пишет журналистка «Ридус».

    Она обращает внимание, что в фильме сталкиваются два противоположных мнения, которых придерживаются главные герои. Ссоры на этой почве (Украина, Крым) сохраняются и по настоящее время даже среди самых близких людей. Авторы попытались раскрыть для зрителей обе точки зрения.

    «Радует, что нет ни одного плохого слова об украинцах, радует, что звучит украинская речь», — отмечает автор рецензии. 

    Настоящая человеческая трагедия: журналистка заступилась за «Крым»

    Фильм она назвала хорошим, однако отметила, что он немного наивный.

    «Чего фильму не хватает? Пожалуй, народа, — констатирует журналистка. — Как журналисту мне хочется больше социальщины. Ведь Крымская (читай Русская) весна стала для полуострова большим праздником. Спустя годы в Крыму очень много российских флагов. Вот этого в фильме нет. Возможно, решили, что перебор».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #крым #пиманов #фильм
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